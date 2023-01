Novo mandato: Helder Barbalho toma posse como governador do Pará por mais 4 anos

Com a presença de diversas autoridades, o governador reeleito Helder Barbalho e a vice-governadora Hana Ghassan foram empossados, na manhã deste domingo (1º), durante cerimônia que dá início ao novo mandato da gestão do Pará.

O evento foi realizado no Plenário da Assembleia Legislativa do Pará (Alepa) e conta com a presença de vários deputados estaduais e autoridades.A assinatura do termo de posse ocorreu por volta das 10h15, em Belém.

Helder Barbalho foi empossado para mais quatro anos como governador do Pará (Thiago Gomes / O Liberal)

Participam da cerimônia, além dos membros do Poder Legislativo, entre eles o presidente da Alepa, Francisco Melo, o Chicão (MDB), a presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA), desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro, o procurador geral de Justiça do Estado, César Mattar Jr, a presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Lourdes Lima, a presidente do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), Mara Lúcia, e o defensor público geral do Estado, João Paulo Ledo.

Público aguarda do lado de fora

A área no entorno da Assembleia Legislativa do Estado do Pará e do Museu do Estado também foi organizada para a cerimônia de posse do governador Helder Barbalho, reconduzido ao cargo nas Eleições de 2022. Há um palco em frente ao Palácio da Cabanagem e outro em frente ao museu que já foi sede do Executivo estadual. Na Praça Dom Pedro I, apoiadores acompanham a programação do plenário, que é transmitida por telões.

Entre eles está a aposentada Antônia Rodrigues dos Santos, que afirma que veio prestigiar a posse por ter apoiado a reeleição do governador devido à sua atuação no combate à pandemia. Para os próximos quatro anos, a eleitora destaca quais devem ser as prioridades. "Eu sou moradora da avenida Arthur Bernardes, que é uma área muito carente. Seria importante o governo ampliar o projeto das Usinas da Paz para essa região da Pratinha 1 e 2 e o Tapanã. Além disso, o governo deve investir mais em saúde, educação, moradia digna e saneamento", opina.

Do lado de fora também há na área reservada para convidados, empresários e autoridades que acompanham o evento que contará ainda com a participação da banda da Polícia Militar.