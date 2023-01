Após ser empossado, governador Helder Barbalho recebe a faixa governamental dos filhos

Por volta das 11h10, após o término da cerimônia oficial de posse na Assembleia Legislativa do Estado do Pará (Alepa), o governador Helder Barbalho e a vice Hana Ghassan seguiram para o Palácio Lauro Sodré, onde funciona o Museu do Estado, para o ato de recebimento da faixa governamental. Na saída da sede do Legislativo, um grande público se reuniu no Palácio da Cabanagem e aplaudiu os chefes do Executivo.

Depois de passar em revista a tropa da Polícia Militar, o governador Helder Barbalho se dirigiu ao dispositivo governamental para o ato de recebimento da faixa. Familiares dele e da você Hana Ghassan, o prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, e outras autoridades acompanham o andamento da cerimônia.

Os filhos de Helder Barbalho, Helder Filho, Thor e Eva foram os responsáveis por entregar a faixa governamental ao governador reeleito.

