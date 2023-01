Posse de Lula: Entorno da Esplanada dos Ministérios já registra intensa movimentação

A Esplanada dos Ministérios, em Brasília (DF), amanheceu bastante movimentada neste domingo (1º). Desde as primeiras horas da manhã diversas caravanas vindas de diferentes locais do Brasil chegavam para acompanhar a cerimônia de posse do presidente da República eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e de seu vice, Geraldo Alckmin (PSB). Ainda antes das 7h, milhares de simpatizantes e apoiadores do presidente já percorriam as vias de acesso N1 e S1, rumo ao gramado central da Esplanada. A expectativa é que cerca de 300 mil pessoas acompanhem o evento.

VEJA MAIS

Muita gente chegou bem cedo para garantir um bom lugar. A fila na Praça dos Três Poderes, próximo à rampa do Palácio do Planalto, por onde o presidente eleito e o cortejo de autoridades passará, já registra quilômetros de extensão. Eles sairão da Catedral Metropolitana com destino ao Congresso Nacional às 14h. A cerimônia de passagem da faixa presidencial deverá acontecer às 15h.

O Estádio Mané Garrincha, localizado no Setor Norte, foi um dos pontos escolhidos para acolher as caravanas. Centenas de pessoas que chegaram ainda no sábado (31/12) para acompanhar a posse presidencial, montaram barracas e passaram a noite acampados nas galerias de acesso às arquibancadas.

Ônibus de caravanas vindas de vários pontos do País fazem fila no entorno do Estádio Mané Garrincha, onde centenas de pessoas passaram a noite (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Segurança

Em virtude das ameaças registradas nas últimas semanas e para assegurar que nenhum incidente aconteça, todos que chegam passam por pontos de revista, perto dos ministérios da Economia — para entrar na área dos shows — e da Justiça e Segurança Pública — para acessar a Praça dos Três Poderes. A entrada ocorre apenas pela via N1, do lado Norte do Eixo Monumental.

Estão proibidos porte e uso de armas brancas ou de fogo e a entrada com objetos pontiagudos, garrafas de vidro e latas, hastes de bandeira, espetos de churrasquinhos, apontador a laser, armas de brinquedo, barracas, tendas, fogões, fogos de artifício, substâncias inflamáveis, drogas ilícitas, dispositivos de choque elétrico ou sonoro e álcool líquido.

Apoiadores e simpatizantes do presidente Lula chegaram ainda no sábado (31/12) para garantir um bom lugar na cerimônia de posse e passaram a noite acampados no Estádio Mané Garrincha (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Manifestações de grupos contrários ao presidente não serão permitidas na área central de Brasília e os atos realizados fora dessa região serão monitorados. Além disso, apenas as forças de segurança e equipes de filmagens autorizadas poderão operar drones nessa área.

Pelo menos 1,5 mil agentes de segurança, entre policiais federais, civis e militares do Corpo de Bombeiros, estarão a postos em todo o quadrante ao redor da Esplanada dos Ministérios.