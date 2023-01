Posse de Lula: apoiadores fazem fila em Brasília neste domingo (1º)

A cerimônia de posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) irá começar apenas às 14h, em Brasília (DF). Mas a movimentação na capital federal ficou intensa logo nas primeiras horas deste domingo (1º), e nesta manhã, apoiadores do petista fazem fila para entrar na área da Esplanada dos Ministérios, onde ocorrerá o evento.

Com segurança reforçada, policiais militares do Distrito Federal estão revistando as pessoas nos pontos de acesso ao local da cerimônia e proibindo a entrada de itens como garrafas de vidro, latas e hastes de bandeiras.

Fila para acompanhar a cerimônia de posse (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

“Me sinto muito feliz de ver o Brasil ser restaurado”, declarou Valdemir Guedes, do município de Santa Rita de Cássia, na Bahia, que foi a Brasília acompanhar a cerimônia.

Valdmir Guedes saiu da Bahia para acompanhar a cerimônia de posse (Cláudio Pinheiro / O Liberal)

Após a cerimônia oficial de posse, haverá o "Festival do Futuro", que vai reunir apresentações de mais de 40 artistas.