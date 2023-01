Helder e mais 10 governadores confirmaram presença na posse de Lula neste domingo (1º)

O governador do Pará, Helder Barbalho (MDB), confirmou presença na solenidade de posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na tarde deste domingo (1º). Ele deve embarcar para a capital federal logo após a sua própria cerimônia de posse no cargo de chefe do Executivo estadual, que vai ser realizada durante a manhã, na Assembleia Legislativa do Pará (Alepa). Além de Helder, outros 10 governadores, dos 27 eleitos nas eleições 2022, são aguardados em Brasília. As informações são do G1 Nacional.

Veja os governadores que confirmaram que irão para a posse de Lula: