Após deixar o Brasil nas vésperas da posse de Lula, Jair Bolsonaro se hospeda casa de lutador de MMA

Horas antes de deixar oficialmente o cargo de presidente da República, Jair Bolsonaro decidiu deixar o país e procurar um local para sossegar. De acordo com as informações veiculadas na mídia, ele desembarcou em Orlando (EUA) na noite desta sexta-feira (30) e encontra-se atualmente em um condomínio na Flórida, onde vive José Aldo, ex-campeão do UFC.

A chegada de Bolsonaro em um condomínio fechado de Kissimmee não passou despercebida por fãs e apoiadores. Cerca de 30 brasileiros estiveram em frente à casa de Aldo para recepcionar o presidente aos gritos de "Mito". Da porta da casa, Jair acenou para os apoiadores e logo retornou ao interior do imóvel.

VEJA MAIS

Na visão dos integrantes do novo governo, a atitude protagonizada pelo atual chefe de estado não condiz com o nível de civilidade do cargo e considera isso uma espécie de "fuga".

Por não ter conversado muito tempo com os apoiadores, foram os seguranças que agradeceram a presença de todos e disseram ainda que Bolsonaro estaria muito cansado e por esse motivo não teria maiores contatos.