Lula ironiza viagem de Bolsonaro com hit ‘Ta na hora do Jair já ir embora’; vídeo

O presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ironizou a viagem de Jair Bolsonaro (PL) aos Estados Unidos publicando, nas redes sociais, o vídeo da música “Tá na hora do Jair já ir embora”, hit dos cantores Juliano Maderada e Tiago Doidão, que fez sucesso durante as eleições entre os apoiadores do petista e faz uma alusão ao fim do mandato do atual presidente.

Presidente deixou o Brasil

Bolsonaro decolou de Brasília rumo à Flórida (EUA), no avião presidencial, no início da tarde desta sexta-feira (30), confirmando assim que não passará a faixa ao sucessor. Pouco tempo após o embarque do político do PL, o perfil de Lula fez o post provocando o principal adversário político do petista.

O mandato de Bolsonaro como presidente do Brasil vale até este sábado (31). No próximo domingo (1º), Lula toma posse no cargo de chefe do Executivo Federal.

Antes de embarcar, Bolsonaro gravou uma live na qual apresentou o balanço da sua gestão e fez várias críticas ao PT e ao presidente eleito. Apesar da derrota nas urnas, ele procurou acalmar os apoiadores, citando que o Congresso será mais conservador e menos dependente do Governo.

“O Brasil não vai acabar 1º de janeiro”, declarou. “O parlamento que volta dia 1º de fevereiro é mais conservador, menos dependente do Poder Executivo”, afirmou.