Ciro Nogueira é exonerado da Casa Civil; Daniel Ferreira deixa pasta do Desenvolvimento Regional

O presidente Jair Bolsonaro (PL) exonerou, a pedido, o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira, e o ministro do Desenvolvimento Regional, Daniel Ferreira. Considerado o braço direito e o principal interlocutor do chefe do Executivo no Palácio do Planalto, Nogueira conduziu a transição pela equipe do governo Bolsonaro. O despacho com a exoneração dele foi publicado na edição do Diário Oficial da União nesta sexta-feira (30), penúltimo dia de mandato do presidente.

VEJA MAIS

Ciro Nogueira ocupava o cargo desde julho de 2021. Ele é presidente nacional do PP e senador pelo estado do Piauí.

Conforme anunciado pelo presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o ministro chefe da Casa Civil da nova gestão será o governador da Bahia, Rui Costa (PT), que está no fim do mandato no governo baiano.

Já Daniel Ferreira tomou posse no ministério do Desenvolvimento Regional no dia 31 de março deste ano, no lugar de Rogério Marinho. O presidente eleito Lula escolheu para a pasta de Integração e Desenvolvimento Waldez Góes, que também terá encerrado, neste mês de dezembro, o mandato de governador do Amapá.