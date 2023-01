Como foi a posse de Lula: veja o que aconteceu, quem passou a faixa e os detalhes da cerimônia

Por volta das 15h deste 1º de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Geraldo Alckmin (PSB) foram empossados presidente e vice-presidente do Brasil, respectivamente, durante sessão solene no Congresso Nacional, em Brasília (DF). A leitura do termo de posse foi feita pelo deputado federal Luciano Bivar.

Após ser empossado ao cargo de presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) discursou no Congresso Nacional. Entre compromissos de promover o respeito à Constuição, o combate a fome no País, a defesa da democracia, a retomada dos programas sociais e outros, o petista afirmou que a meta do Governo Federal é o desmatamento zero na Amazônia.

"Nossa meta é alcançar o desmatamento zero na Amazônia e emissão zero de gases do efeito estufa na matriz energética, além de estimular o reaproveitamento de pastagens degradadas. O Brasil não precisa desmatar para manter e ampliar sua estratégica fronteira agrícola", discursou Lula.

Lula declarou também que o país buscará um 'novo ciclo' econômico com apoio dos bancos públicos

Após a saída do plenário da Câmara, Lula voltou a desfilar no Rolls-Royce presidencial ao lado de sua esposa, Janja, de seu vice, Geraldo Alckimin e sua esposa, Lu Alckmin. Quebrando o protocolo cerimonial.

Lula acena para os apoiadores no Rolls-Royce presidencial (Cláudio Pinheiro/O Liberal)

Em seguida, Lula subiu a rampa onde recebeu a faixa presidencial. Ao seu lado, levou oito representantes das 'minorias brasileiras': uma criança negra, uma pessoa com deficiência, um indígena e uma mulher. Esta é a primeira vez que um grupo de pessoas faz a entrega da faixa.

Após a entrega da faixa, Lula fez um novo discurso, dessa vez direcionada ao povo brasileiro, também representado por milhares que o aguardavam do lado de fora. Para, em seguida, assinar o termo de posse dos ministros e seus primeiros atos como presidente da República.

Antes de começar a cerimônia, Lula e Alckmin passaram pela Catedral Metropolitana de Brasília e desfilaram pela Esplanada dos Ministérios em carro aberto. Apoiadores do petista lotam às ruas da capital federal.

Confira como foi cronograma da posse de Lula e Alckmin

Os compromissos oficiais de Lula começaram às 14h20 deste domingo e encerraram após jantar. Veja os detalhes:

14h: Lula e Alckmin seguem para a Esplanada dos Ministérios;

14h20: presidente e vice eleitos chegam à Catedral Metropolitana de Brasília;

14h30: desfile pela Esplanada dos Ministérios até o Congresso Nacional, acompanhados de suas esposas;

14h40: Lula, Janja, Geraldo Alckmin e Lu Alckmin chegam ao Congresso Nacional;

15h: início da sessão solene de posse no Congresso, que tem previsão de 50 minutos de duração;

16h05: na saída do Congresso, presidente e vice recebem honras militares e acompanham a execução do Hino Nacional;

16h20: Lula e Alckmin, já empossados, chegam ao Palácio do Planalto, onde sobem a rampa. De lá, Lula recebe a faixa presidencial e discursa no Parlatório. Depois, dá posse a ministros e já pode assinar os primeiros atos como presidente;

19h: presidente e vice jantam com autoridades estrangeiras no Palácio Itamaraty, sede do Palácio das Relações Exteriores.

Como foi a sessão solene?

A posse de Lula e Alckmin ocorreu durante sessão solene do Congresso Nacional. A cerimônia foi comandada pelo presidente do Congresso, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

Veja a composição da mesa: