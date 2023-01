Após posse de Lula, apoiadores de Bolsonaro começam a deixar acampamento em Brasília

Após a posse do presidente Lula (PT), acampamento em frente ao quartel-general do Exército em Brasília começou a esvaziar. Isso porque diversos apoiadores do ex-presidente Bolsonaro (PL) se retiraram do local, desmobilizando o movimento que pede intervenção militar desde o dia 31 de outubro, após o segundo turno das Eleições.

Nas imagens que circulam na internet, é possível ver militantes desmontando barracas.

Pela manhã, cinco ônibus estacionaram nas proximidades do local para levar embora os bolsonaristas que estavam há semanas protestando. Na tarde, quando Lula já havia sido empossado, mais 10 coletivos chegaram no quartel. As informações são da Folha de São Paulo.

Militares que acompanham a mobilização afirmam que um dos motivos que contribuíram para o esvaziamento foi a viagem de Bolsonaro aos Estados Unidos na noite da última sexta-feira (30), onde deve permanecer por um mês de férias.