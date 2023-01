Lula deve renovar desoneração dos combustíveis por mais 60 dias

Um dos primeiros atos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ainda no primeiro dia de seu mandato neste domingo (1º), deve ser a renovação por 60 dias da desoneração dos combustíveis. A Medida Provisóvia (MP) deve ser publicada em edição extra do Diário Oficial da União. A notícia foi reportada pela Agência Brasil, e diz que a informação é do futuro presidente da Petrobras senador Jean Paul Prates (PT-RN).

"A gente ganha tempo para tomar posse na Petrobras, olhar o contexto do setor de petróleo, o próprio preço do barril no mercado internacional. A tendência é ele distender, em função do término do inverno no Hemisfério Norte. A sazonalidade que todos já conhecem", disse o senador.

Até ontem (31), em meio à alta de preços dos combustíveis motivada especialmente pela guerra da Ucrânia, os impostos federais estavam zerados por medida do ex-presidente Jair Bolsonaro e pelo Congresso Nacional.

