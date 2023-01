Apoiadores de Bolsonaro criticam uso de vermelho na posse de Lula: ‘Comunismo’

Apoiadores de Bolsonaro usaram as redes sociais na tarde deste domingo (1º) para criticar o uso do vermelho na posse do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), por militantes e apoiadores do petista que lotam a Esplanada dos Ministério, em Brasília.

O filho do ex-presidente Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que é deputado federal pelo Estado de São Paulo, chamou o ato de comunismo. “Para quem diz que comunismo não existe: procure uma bandeira do Brasil aí”, disse no Twitter.

A deputada federal reeleita Bia Kicis (PL-DF), disse que se sente triste por não ver as cores da bandeira do Brasil no lugar da cor da bandeira do partido de Lula. Para ela, isso representa um atraso para o País.

“Preciso focar minha atenção no DF hoje porque quanto à posse do Lula só sinto vergonha, tristeza e decepção. É repulsivo ver a Esplanada, antes verde e amarela, pintada de vermelho. Esse povo ama o partido, não ama a Pátria. Grande retrocesso!”, desabafou nas redes.

Já para o deputado federal de Minas Gerais, Nikolas Ferreira, o País vive uma ameaça comunista. “Segundo o Shelp, a reunião de velinhos do Foro de SP nada influenciou aqui. O comunismo é imaginário… estão de vermelho pelo Brasil”, escreveu.