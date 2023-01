Quem vai tocar na posse de Lula? Confira a lista dos artistas que vão fazer show neste domingo (1º)

A programação da posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e do vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) conta com apresentações musicais além da cerimônia oficial realizada em Brasília (DF). A agenda do “Festival do Futuro” começa às 10h neste domingo (1º), com manifestações populares e vai até a madrugada de segunda-feira (2), com shows de artistas.

Divididos em dois palcos que homenageiam Elza Soares e Gal Costa, as apresentações vão de Pabllo Vittar, Gaby Amarantos e Martinho da Vila até a futura ministra da Cultura, Margareth Menezes.

Veja a programação completa do ‘Festival do Futuro’