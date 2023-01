'Tenho convicção que o presidente Lula estará atento às pautas do Pará', diz Helder durante a posse

Durante a cerimônia de posse para um novo mandato à frente do Governo do Pará, Helder Barbalho fez um balanço dos primeiros quatro anos de gestão e falou sobre as expectativas em torno do novo mandato, destacando, principalmente, a relação com o Governo Federal e o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva, que também será empossado no cargo neste domingo (1º).

Helder afirmou que está otimista com o Brasil, "para que possamos viver um novo tempo de democracia, de harmonia federativa". Segundo ele, essa democracia "reafirma-se" neste domingo.

"Mas acima de tudo a harmonia federativa que permitirá com que o Brasil respire novos ares. E o meu otimismo é que se fizemos tanto sem termos a parceria do Governo Federal, tenho convicção que o presidente Lula, estará atento às pautas do Estado do Pará, com a liderança do senador Jader (Barbalho), junto com nossa bancada no Senado e tantos que fazem nossa bancada no cenário federal, para que possamos chamar a atenção do Brasil a pautas fundamentais e que precisam da sensibilidade para que o Brasil olhe pelo Pará e para a Amazônia", declarou o governador.

Em seguida, ele dirigiu a fala ao irmão Jader Filho, que comandará o Ministério das Cidades. "A você Jader Filho, que seja um embaixador do nosso estado no Ministério das Cidades, mas trabalhando muito além, e que sejas junto com os nossos senadores e deputados federais, mensageiros de um sentimento do Pará e que todos nós juntos possamos construir um ambiente de união e de paz", completou.

