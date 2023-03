Novo Bolsa Família terá foco de evitar filas, que atualmente está com 900 mil pessoas na espera

O ministro do Desenvolvimento Social e Assistência Social, Família e Combate à Fome do Brasil, Wellington Dias, afirmou que o governo está trabalhando para que não haja mais fila para receber os benefícios do Bolsa Família. A meta é chegar ao final do ano com um número residual de pessoas aguardando na fila. Atualmente, há uma fila de 900 mil pessoas aguardando entrada no programa.

Em evento no Palácio do Planalto, o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, assinou a Medida Provisória que estabelece os parâmetros do novo Bolsa Família. Durante o discurso, Lula destacou a importância da fiscalização para o sucesso do programa e sugeriu um convênio entre Estados, o Ministério Público e o Ministério do Desenvolvimento Social para combater as fraudes no sistema de recebimento do benefício.

O presidente reforçou a necessidade de uma fiscalização séria e afirmou que o compromisso de todos é fiscalizar o Cadastro Único para garantir que o programa chegue somente às mãos das pessoas que realmente precisam. Lula ressaltou que o novo Bolsa Família é apenas uma parte das medidas que o governo está implementando para enfrentar a crise econômica, incluindo políticas de crescimento econômico, geração de empregos e transferência de renda por meio de salários.

O presidente também anunciou que o pagamento do novo Bolsa Família começará no dia 20 e que todos os cálculos apontam para um número de famílias assistidas abaixo dos 20 milhões. Em março, estima-se que mais de 1,5 milhão de pessoas que não preenchiam os requisitos do Bolsa Família serão retiradas do programa, algumas voluntariamente e outras automaticamente. A Caixa Econômica Federal será a responsável pelo pagamento do benefício e Lula enfatizou que o programa não terá intermediários, sendo entregue diretamente aos beneficiários.