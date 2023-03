Cerimônia de recriação do Bolsa Família tem choro de Lula e oração do Pai Nosso; confira

O presidente Lula (PT) assinou, nesta quinta-feira (2), a medida provisória com as regras do novo Bolsa Família. A cerimônia foi realizada no Palácio do Planalto, e contou com a presença de ministros, autoridades e políticos.

Durante o evento, o atual chefe do Executivo se emocionou com o discurso de uma doutora em biologia, que foi beneficiária do programa e conseguiu ingressar em uma universidade pública por meio de cotas e programas educacionais.

VEJA MAIS

O ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias, citou passagens bíblicas para reafirmar a importância do programa social em garantir alimentação para as famílias em vulnerabilidade social. Para encerrar a fala, Dias pediu que todos dessem as mãos e fizessem uma oração do Pai Nosso. Veja:

Lula fez um discurso breve e ressaltou a importância da fiscalização contra fraudes no cadastro para receber o auxílio e pediu a atuação de todos, incluindo imprensa, Ministério Público e cidadãos, para que o benefício chegue às famílias necessitadas.

Casos análogos à escravidão

A denúncia dos casos análogos à escravidão foi relembrada em uma fala de repúdio a uma entidade empresarial que relacionou a exploração ao recebimento do Bolsa Família.

“Programas como esses são importantes para que pessoas como vocês não utilizem a pobreza, a miséria e a desigualdade social para produzir escravidão”, disse Elias de Souza, presidente do Colegiado Nacional de Gestores Municipais de Assistência Social (Congemas).

(*Emilly Melo, estagiária, sob supervisão de Keila Ferreira, coordenadora do Núcleo de Política)