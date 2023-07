Nomeação de Celso Sabino para o Turismo sai 'a qualquer momento', afirma líder do governo na Câmara

O líder do Governo na Câmara, José Guimarães (PT-CE), afirmou que há consenso entre governo e União Brasil para a substituição de Daniela Carneiro por Celso Sabino (União-PA) no Ministério do Turismo e que a nomeação do deputado federal paraense pode sair a qualquer momento. Guimarães disse, porém, não poder precisar quando sairá a nomeação de fato porque não cuida da agenda, só da articulação política.

De acordo com o colunista Igor Gadelha, do portal Metrópoles, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pretende conversar com o deputado Celso Sabino antes de viajar para a Europa. O embarque de Lula para Bruxelas, na Bélgica, está previsto para o próximo sábado (15) e ele só deve retornar na quinta-feira (20). No país europeu, o presidente vai participar da cúpula Celac-União Europeia.

No início deste mês de julho, o ministro de Relações Institucionais, Alexandre Padilha, confirmou que haverá a troca no Ministério do Turismo, com a saída de Daniela e nomeação de Sabino. A nota do ministro foi divulgada pouco depois dele participar de uma reunião com Lula, a ministra e o marido dela, o prefeito Waguinho, de Belford Roxo (RJ).

“Hoje, o presidente Lula e eu recebemos, no Palácio do Planalto, a minha colega Daniela Carneiro, acompanhada do prefeito Waguinho. Na conversa, pudemos esclarecer as questões partidárias que motivam a troca no Ministério do Turismo, e a ministra demonstrou sua compreensão com a decisão do governo”, ressaltou.

Ainda de acordo com Padilha, Daniela Carneiro pode assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. "O próprio prefeito de Belford Roxo, que participou da reunião, inclusive disse que a ministra Daniela, na medida que vá assumir um papel importante no Congresso Nacional, a gente cogitou, fizemos esse comentário com ela, para que ela possa, inclusive, assumir um papel de vice-liderança no Congresso Nacional, seja no Congresso ou na Câmara. Isso está absolutamente esclarecido. Agora nós temos um tempo de poder reunir os líderes e dirigentes desse partido para poder conversar, definir uma data, um desfecho dessa alteração", declarou.