Daniela deve virar vice-líder do governo na Câmara após deixar Ministério do Turismo

A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, que deixará o cargo, deve assumir um posto de vice-líder do governo na Câmara dos Deputados. A informação foi confirmada pelo ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, nesta sexta-feira (7). "O próprio prefeito de Belford Roxo (Waguinho, marido de Daniela), que participou da reunião, inclusive disse que a ministra Daniela, na medida que vá assumir um papel importante no Congresso Nacional, a gente cogitou, fizemos esse comentário com ela, para que ela possa, inclusive, assumir um papel de vice-liderança no Congresso Nacional, seja no Congresso ou na Câmara. Isso está absolutamente esclarecido. Agora nós temos um tempo de poder reunir os líderes e dirigentes desse partido para poder conversar, definir uma data, um desfecho dessa alteração", declarou Padilha.

Com a saída de Daniela da pasta do Turismo, o deputado federal paraense Celso Sabino (União Brasil) deve assumir o comando do órgão. Alexandre Padilha informou que a data da mudança deve ser definida ao longo da próxima semana, durante reuniões com o União Brasil.

"A definição da data dessa mudança vamos construir ainda com as lideranças do União Brasil, que é o partido que indica esse ministério [...] Provavelmente devemos fazer isso ao longo da semana, que é inclusive trazer as lideranças e direção do União Brasil ao presidente Lula para que a gente possa fazer isso ao longo da semana", completou.