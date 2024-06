Nikolas e Janones brigam na Câmara e precisaram ser apartados: 'dou na sua cara'; vídeo

A sessão do Conselho de Ética que julgou representação do PL contra o deputado federal André Janones (Avante-MG) pela prática de "rachadinha" (quando um parlamentar fica com partes dos salários de funcionários do seu gabinete) foi marcada por muita discussão e terminou com uma briga entre o próprio Janones e o também deputado federal Nikolas Ferreira. Os dois trocaram e ameças e precisaram ser separados por outros políticos presentes para evitar que saíssem no tapa.

Por 12 votos a cinco, o Conselho de Ética resolveu arquivar o caso contra o político do Avante, o que provocou uma troca de insultos entre apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputados da base do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Janones chamou parlamentares, entre eles Nikolas, de "boiola", e convocou "para conversar lá fora".

O clima esquentou e a Polícia Legislativa Federal precisou separar os congressistas. Nikolas seguiu Janones pelos corredores da Câmara depois que o político do Avante foi retirado da sala.

"Você é um frouxo, você é um mentiroso. Seu m****. Vamos lá fora, então, quero ver", disse o parlamentar do PL. "Vamos só nós dois. Tira a gangue, tira a gangue, tira a gangue. Vagabundo, boiola, tomar no seu c*, bandido. É só nós dois. Vem cá", respondeu Janones.

As ofensas e ameaças continuaram. "Dou na sua cara com um soco, seu otário", disse Janones. "Pode vir, bate", respondeu Nikolas.

"Pode vir, bate, bate, 'rachadinha'", prosseguiu o político do PL. "Moleque golpista. Pau no seu c*, seu moleque. Dou na sua cara com um soco, seu otário", ameaçou Janones.

"É muito fácil. Está correndo. Vem cá, seu filho da p*ta", prosseguiu Janones. "Você é um frouxo mentiroso. É isso o que você é. Seu lixo", disse Nikolas.