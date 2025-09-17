'Na democracia, cada voto é essencial como cada árvore na Amazônia', diz Nunes Marques em Belém

O Fórum Nacional Verdemocracia chegou ao fim nesta terça-feira (17), em Belém, com a conferência de encerramento ministrada pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), reuniu autoridades do Judiciário e especialistas para debater os desafios da democracia e do sistema eleitoral, em um encontro que coincidiu com a preparação da capital paraense para sediar a COP30.

Nunes Marques: eleitor é o verdadeiro protagonista

Durante sua fala, o ministro ressaltou a centralidade do eleitor no processo democrático.“O verdadeiro protagonista da democracia brasileira deve ser sempre o eleitor”, afirmou.

Ele também destacou a complexidade das eleições no Brasil e os avanços conquistados ao longo das últimas décadas com a informatização do voto, a expansão da biometria e a transparência do sistema eletrônico.

Comparação entre democracia e Amazônia

Em tom poético, Nunes Marques comparou o processo eleitoral à preservação ambiental, reforçando a importância de cada participação popular: “Na Amazônia, cada árvore por menor que seja compõe o equilíbrio do ecossistema. Na democracia, cada voto por mais singelo sustenta a legitimidade de todo o processo eleitoral.”

O ministro também lembrou suas raízes paraenses, já que seu pai nasceu em Bragança. “A felicidade de estar aqui entre vocês também deriva do fato de me sentir em casa quando venho ao Pará”, disse.

Eleições de 2026 devem alcançar 162 milhões de eleitores

O vice-presidente do TSE projetou ainda os números para as eleições gerais de 2026, que devem contar com mais de 162 milhões de brasileiros aptos a votar. Segundo ele, a ampliação da biometria e o fortalecimento de ferramentas digitais seguirão como pilares para garantir segurança, eficiência e transparência no processo eleitoral.

Último dia de debates no Verdemocracia

Antes da conferência de encerramento, o terceiro e último dia do Fórum foi marcado por uma reunião dos diretores-gerais dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O encontro foi conduzido pelo diretor-geral do TRE-PA, Bruno Giorgi Almeida, que destacou a importância da iniciativa para a construção de uma pauta nacional a ser apresentada no 89º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), em outubro, em Pirenópolis (GO).

Entre as sugestões discutidas estiveram a criação de um encontro anual dos diretores-gerais dos TREs, a reorganização das zonas eleitorais de acordo com as demandas regionais e a ampliação da política de acessibilidade.

Com três dias de programação, o Verdemocracia reuniu ministros, magistrados, servidores e especialistas para discutir transparência, sustentabilidade e inovação no processo eleitoral, colocando Belém no centro do debate sobre os rumos da democracia brasileira.