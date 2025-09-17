Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Política chevron right

Política

'Na democracia, cada voto é essencial como cada árvore na Amazônia', diz Nunes Marques em Belém

Ministro do STF e vice-presidente do TSE encerrou o Fórum Verdemocracia destacando a força do eleitor e os desafios das eleições de 2026

Gabi Gutierrez
fonte

Nunes Marques falou no último dia do evento (Foto: Cleverson Borges)

O Fórum Nacional Verdemocracia chegou ao fim nesta terça-feira (17), em Belém, com a conferência de encerramento ministrada pelo ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF) e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento, promovido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), reuniu autoridades do Judiciário e especialistas para debater os desafios da democracia e do sistema eleitoral, em um encontro que coincidiu com a preparação da capital paraense para sediar a COP30.

Nunes Marques: eleitor é o verdadeiro protagonista

Durante sua fala, o ministro ressaltou a centralidade do eleitor no processo democrático.“O verdadeiro protagonista da democracia brasileira deve ser sempre o eleitor”, afirmou.

VEJA MAIS:

image Fórum VerDemocracia em Belém debaterá desafios climáticos e tecnológicos nas eleições de 2026
Em um cenário de crises climáticas e transformações tecnológicas, evento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará buscará soluções para garantir a realização das eleições em um estado de dimensões continentais como o Pará.

image Ministra Cármen Lúcia abre Fórum Nacional Verdemocracia em Belém 
Evento segue até quarta-feira (17) com debates sobre os desafios da Justiça Eleitoral 


image 'Belém é uma cidade historicamente comprometida com a temática da sustentabilidade', diz Zanin
Ministro do STF falou sobre a escolha da capital paraense para sediar o Fórum Verdemocracia, da Justiça Eleitoral, e a COP 30

Ele também destacou a complexidade das eleições no Brasil e os avanços conquistados ao longo das últimas décadas com a informatização do voto, a expansão da biometria e a transparência do sistema eletrônico.

Comparação entre democracia e Amazônia

Em tom poético, Nunes Marques comparou o processo eleitoral à preservação ambiental, reforçando a importância de cada participação popular: “Na Amazônia, cada árvore por menor que seja compõe o equilíbrio do ecossistema. Na democracia, cada voto por mais singelo sustenta a legitimidade de todo o processo eleitoral.”

O ministro também lembrou suas raízes paraenses, já que seu pai nasceu em Bragança. “A felicidade de estar aqui entre vocês também deriva do fato de me sentir em casa quando venho ao Pará”, disse.

Eleições de 2026 devem alcançar 162 milhões de eleitores

O vice-presidente do TSE projetou ainda os números para as eleições gerais de 2026, que devem contar com mais de 162 milhões de brasileiros aptos a votar. Segundo ele, a ampliação da biometria e o fortalecimento de ferramentas digitais seguirão como pilares para garantir segurança, eficiência e transparência no processo eleitoral.

Último dia de debates no Verdemocracia

Antes da conferência de encerramento, o terceiro e último dia do Fórum foi marcado por uma reunião dos diretores-gerais dos Tribunais Regionais Eleitorais (TREs). O encontro foi conduzido pelo diretor-geral do TRE-PA, Bruno Giorgi Almeida, que destacou a importância da iniciativa para a construção de uma pauta nacional a ser apresentada no 89º Colégio de Presidentes dos Tribunais Regionais Eleitorais (Coptrel), em outubro, em Pirenópolis (GO).

Entre as sugestões discutidas estiveram a criação de um encontro anual dos diretores-gerais dos TREs, a reorganização das zonas eleitorais de acordo com as demandas regionais e a ampliação da política de acessibilidade.

Com três dias de programação, o Verdemocracia reuniu ministros, magistrados, servidores e especialistas para discutir transparência, sustentabilidade e inovação no processo eleitoral, colocando Belém no centro do debate sobre os rumos da democracia brasileira.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

fórum verdemocracia

kassio nunes marques

nunes marques
Política
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍTICA

PERDÃO

Câmara aprova urgência para projeto de anistia que beneficia Bolsonaro e condenados no STF

A sessão, iniciada na noite desta quarta-feira, foi tumultuada, com cânticos mobilizados por governistas e oposicionistas sobre a anistia.

17.09.25 23h03

processo

Alcolumbre manda PEC da Blindagem para Comissão de Justiça do Senado

A proposta prevê, entre outros pontos, que parlamentares só poderão ser presos em flagrante por crime inafiançável, como racismo, tortura, terrorismo ou tráfico de drogas

17.09.25 21h57

DEMOCRACIA

'Na democracia, cada voto é essencial como cada árvore na Amazônia', diz Nunes Marques em Belém

Ministro do STF e vice-presidente do TSE encerrou o Fórum Verdemocracia destacando a força do eleitor e os desafios das eleições de 2026

17.09.25 21h29

Emenda

PEC da Blindagem: como votaram os deputados paraenses? Veja cada voto!

No Pará, a maioria dos Deputados Federais votaram a favor da proposta, como a médica Alessandra Haber, mais votada nas eleições de 2022.

17.09.25 20h56

MAIS LIDAS EM POLÍTICA

POLÍTICA

Eduardo Bolsonaro reage à condenação do pai no STF e fala em ‘virar o jogo’

Deputado federal publicou mensagem nas redes sociais após decisão que condenou Jair Bolsonaro e outros aliados por tentativa de golpe de Estado

12.09.25 8h21

julgamento no stf

Eduardo Bolsonaro ameaça família de Moraes: 'vou atrás de cada um de vocês'

Deputado federal admite que pode ter se "excedido", mas justifica que as palavras mais duras existem para isso

09.09.25 9h53

JULGAMENTO

Julgamento de Bolsonaro ao vivo no STF: veja como está a votação e o que esperar do quarto dia

Trama golpista chega ao 4º dia de análise nesta quarta (10/9), com placar de 2 a 0 pela condenação; Fux, Zanin e Cármen Lúcia ainda votarão

10.09.25 6h00

JULGAMENTO

Moraes brinca durante julgamento de Bolsonaro no STF: 'Me fizeram perder o jogo do Corinthians'

Ministro fez comentário sobre o longo voto de Fux, que o impediu de ver a partida pela Copa do Brasil

11.09.25 20h59

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda