Fórum VerDemocracia em Belém debaterá desafios climáticos e tecnológicos nas eleições de 2026

Em um cenário de crises climáticas e transformações tecnológicas, evento do Tribunal Regional Eleitoral do Pará buscará soluções para garantir a realização das eleições em um estado de dimensões continentais como o Pará.

Jéssica Nascimento
fonte

Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), José Maria do Rosário, em entrevista ao Grupo Liberal. (Foto: Carmem Helena)

Entre os dias 15 e 17 de setembro, Belém receberá o Fórum Nacional VerDemocracia, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento, que ocorrerá no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, reunirá especialistas, ministros e servidores de todo o Brasil para discutir os impactos das mudanças climáticas e das novas tecnologias na Justiça Eleitoral. 

Em entrevista ao Grupo Liberal, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador José Maria do Rosário, disse que o objetivo é refletir sobre os desafios logísticos e operacionais para as eleições de 2026, com ênfase em questões como a desinformação e a sustentabilidade.

Ele destacou que o evento surgiu como uma necessidade urgente observada nas eleições de 2024. Durante o pleito, a Região Norte enfrentou secas severas, o que comprometeu a logística de transporte das urnas eleitorais, principalmente em áreas de difícil acesso no Pará

"Vimos servidores levando urnas debaixo do braço, caminhando em locais onde antes eram rios", relatou o desembargador, que ressaltou o impacto das condições climáticas na realização do processo eleitoral.

A realização do Fórum VerDemocracia em Belém, no ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), é estratégica. 

Preparativos para as Eleições de 2026 no Pará já estão em andamento com foco em segurança e inclusão

Presidente do TRE-PA anuncia que biometria alcançará 98% de eleitores do Pará até 2026
Atualmente, o TRE do Pará tem 5.697.337 pessoas cadastradas de um total de 6.082.055 aptas a votar

José Maria do Rosário enfatizou a importância de aproveitar a visibilidade do evento internacional na capital para chamar atenção para as questões logísticas relacionadas às eleições, como o impacto das crises climáticas na mobilidade e a desinformação gerada pela falta de acesso às urnas em determinadas regiões.

Além dos aspectos logísticos, o Fórum também se dedicará a discutir o combate à desinformação nas eleições

O presidente do TRE-PA alertou para o risco de comunidades distantes, impossibilitadas de votar devido às condições climáticas, serem alvo de boatos e informações falsas. 

"Essas pessoas podem ser vistas como excluídas, o que prejudica a confiança no sistema eleitoral", afirmou.

 

