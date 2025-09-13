Fórum VerDemocracia em Belém debaterá desafios climáticos e tecnológicos nas eleições de 2026

Entre os dias 15 e 17 de setembro, Belém receberá o Fórum Nacional VerDemocracia, uma iniciativa do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA) em parceria com o Tribunal Superior Eleitoral (TSE). O evento, que ocorrerá no teatro Maria Sylvia Nunes, na Estação das Docas, reunirá especialistas, ministros e servidores de todo o Brasil para discutir os impactos das mudanças climáticas e das novas tecnologias na Justiça Eleitoral.

Em entrevista ao Grupo Liberal, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), desembargador José Maria do Rosário, disse que o objetivo é refletir sobre os desafios logísticos e operacionais para as eleições de 2026, com ênfase em questões como a desinformação e a sustentabilidade.

Ele destacou que o evento surgiu como uma necessidade urgente observada nas eleições de 2024. Durante o pleito, a Região Norte enfrentou secas severas, o que comprometeu a logística de transporte das urnas eleitorais, principalmente em áreas de difícil acesso no Pará.

"Vimos servidores levando urnas debaixo do braço, caminhando em locais onde antes eram rios", relatou o desembargador, que ressaltou o impacto das condições climáticas na realização do processo eleitoral.

A realização do Fórum VerDemocracia em Belém, no ano da 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP 30), é estratégica.

VEJA MAIS

[[(standard.Article) Preparativos para as Eleições de 2026 no Pará já estão em andamento com foco em segurança e inclusão]]

José Maria do Rosário enfatizou a importância de aproveitar a visibilidade do evento internacional na capital para chamar atenção para as questões logísticas relacionadas às eleições, como o impacto das crises climáticas na mobilidade e a desinformação gerada pela falta de acesso às urnas em determinadas regiões.

Além dos aspectos logísticos, o Fórum também se dedicará a discutir o combate à desinformação nas eleições.

O presidente do TRE-PA alertou para o risco de comunidades distantes, impossibilitadas de votar devido às condições climáticas, serem alvo de boatos e informações falsas.

"Essas pessoas podem ser vistas como excluídas, o que prejudica a confiança no sistema eleitoral", afirmou.