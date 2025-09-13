Preparativos para as Eleições de 2026 no Pará já estão em andamento com foco em segurança e inclusão

Em entrevista ao Grupo Liberal, o presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Pará (TRE-PA), José Maria do Rosário, afirmou que o órgão já está se preparando para as Eleições Gerais de 2026, com ações estratégicas para garantir uma votação organizada e inclusiva. Com seis cargos em disputa e um eleitorado superior a seis milhões de pessoas, o TRE aposta em programas como Agiliza e Retoma Bio para minimizar filas e ampliar o acesso ao processo eleitoral, especialmente em regiões de difícil acesso.

“A eleição de 2026 será a maior já realizada no Pará. Com a eleição de seis cargos, temos um tempo médio de votação maior e um eleitorado superior a seis milhões de pessoas”, explicou.

Uma das principais ações é o programa Agiliza, que visa a reduzir a superlotação das seções eleitorais e diminuir o tempo de espera nas urnas.

“Estamos mapeando os locais de votação, identificando seções com mais de 370 eleitores e realocando os votantes para seções menos saturadas, sempre com o consentimento do eleitor”, afirmou o desembargador.

Inclusão e logística para eleitores em regiões remotas

Além da otimização do tempo de votação, o TRE-PA também está focado na inclusão de eleitores em locais de difícil acesso. O projeto Retoma Bio – A Democracia em Movimento, por exemplo, leva atendimento itinerante para cadastrar a biometria de eleitores que ainda não têm o registro.

“Esse projeto é essencial para garantir que todos os eleitores possam participar do pleito, especialmente aqueles que se alistaram durante a pandemia e não conseguiram fazer o cadastro biométrico”, disse José Maria do Rosário.

Para garantir a logística do pleito, o Tribunal já está realizando treinamentos exaustivos nas urnas e organizando rotas aéreas, fluviais e terrestres para alcançar as regiões mais distantes.

“Em locais como Oriximiná e Jacareacanga, serão usadas mais de duas mil embarcações e veículos para transportar tanto materiais quanto pessoal para garantir o bom funcionamento da eleição”, concluiu o presidente.