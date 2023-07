Morre aos 79 anos o diplomata e ex-ministro Sérgio Amaral

O diplomata Sérgio Amaral, ex-embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington e ex-ministro da Indústria e Comércio, morreu nesta quinta-feira (13), em São Paulo, aos 79 anos. A informação foi divulgada pela filha dele, Rosário Jorge do Amaral, nas redes sociais, nesta sexta-feira.

Ao longo de sua carreira, Amaral foi embaixador em Londres entre 1999 e 2001, em Paris, no período de 2003 e 2005, e Washington, de 2016 a 2019. Ele também participou da negociação da dívida externa brasileira e ocupou importantes postos na administração pública: foi Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente, Secretário de Comunicação e Porta-Voz do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB); Ministro da Indústria e do Comércio, de 2016 a 2019, e presidente dos conselhos da CAMEX e do BNDES.

"Recebi com profundo pesar a notícia do falecimento do embaixador Sergio Amaral. Com extensa lista de serviços prestados ao país, Sergio Amaral já foi ministro do MDIC, presidente dos conselhos do BNDES e da Camex, além de porta-voz do governo FHC e embaixador do Brasil em Londres, Paris e Washington, deixando uma imensa contribuição para a diplomacia e o serviço público brasileiros. Meus sentimentos à família e amigos", escreveu o vice-presidente Geraldo Alckmin.

O corpo do diplomata será velado a partir das 9h deste sábado (15), na região central da capital. O sepultamento deve ocorrer às 13h, no Cemitério São Paulo, na Zona Oeste, conforme informações divulgadas pela família.