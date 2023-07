Morre Siqueira Campos, autor do projeto de plebiscito para criação do estado de Tapajós

O ex-governador do Tocantins, José Wilson Siqueira Campos, morreu nesta terça-feira (4), aos 94 anos, após uma infecção generalizada. Ele estava internado desde quinta-feira (29), quando sentiu fortes dores em todo o corpo. O quadro de saúde piorou e, na terça, ele diagnosticado com quadro infeccioso grave (septicemia) e crise renal aguda. Ex-vereador, deputado, governador e senador, Siqueira foi idealizador da criação do Tocantins, Estado que governou por quatro mandatos, o último de 2011 a 2014. Entre seus projetos como parlamentar, também está pelo menos um que envolve diretamente o estado do Pará.

No Senado, ele foi o autor do mais recente projeto de realização de plebistico sobre a criação do estado de Tapajós.

O Instituto Cidadão Pró Estado do Tapajós (ICPET) lamentou a morte do político e lembrou o envolvimento dele nos movimentos pela criação dos estados do Tocantins e do Amapá, durante a Assembleia Constituinte de 1988, ocasião em que defendeu a criação de mais 13 estados no Brasil. "E, em julho de 2019, foi o parlamentar mais velho a tomar posse no Senado, aos 91 anos, como primeiro suplente do senador Eduardo Gomes (PL)", diz o Instituto.

VEJA MAIS

Siqueira Campos chegou a enviar mensagens ao povo do Tapajós falando sobre a futura emancipação da região. Veja:

"Estendemos nosso profundo pesar e lamentamos a grande perda pela partida desse grande líder. Obrigado Siqueira Campos, obrigado pela luta de emancipação e solicitação de plebiscito pelo Estado do Tapajós", concluiu o ICPET.

Plebiscito sobre criação do Tapajós

O projeto para realização de um plebiscito sobre a criação do estado de Tapajós foi apresentado por José Wilson Siqueira Campos no ano de 2019 e, atualmente, encontra-se na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Senadores como Plínio Valério (PSDB-AM), relator da matéria, e Professora Dorinha Seabra (União-TO), são favoráveis a proposta. Para eles, a região só teria a ganhar com a autonomia.

Outros, porém, como o senador Jader Barbalho (MDB-PA) são contrários. Ele lembrou que o assunto já teve a deliberação contrária em consulta à população. A votação da matéria foi adiada em maio deste ano após um pedido de vista (mais tempo para a análise) coletivo