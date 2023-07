Morre Milan Kundera, autor de ‘A Insustentável Leveza do Ser’

Morreu na madrugada de hoje, 12, Milan Kundera, autor do romance "A Insustentável Leveza do Ser", aos 94 anos. Kudera era um escritor tcheco, mas vivia em Paris, desde que perdeu a cidadania e foi exilado do seu país. A notícia da morte foi confirmada pela emissora estatal da República Tcheca e noticiada nesta manhã.

Milan Kundera ficou mundialmente conhecido por seus personagens e é considerado um dos principais nomes, entre os escritores de romance, do século 20. Além de "A Insustentável Leveza do Ser", escreveu: "O Livro do Riso e do Esquecimento", seu primeiro romance escrito na França. "A festa da insignificância", "A identidade", "A valsa dos adeuses", entre outros.

Kundera recuperou a cidadania Tcheca em 2019. Milan fugiu da na época chamada União Soviética e se exilou em Paris, na França, desde 1975. 40 anos após recebeu o documento de cidadão tcheco das mãos do embaixador tcheco na frança.