Milton Nobre lança romance ficcional dedicado ao amor

Advogados e outros profissionais do Direito, magistrados, professores e demais convidados prestigiaram na tarde desta quinta-feira (23) o lançamento do livro “Nunca é Cedo para o Amanhã”, do jurista e desembargador aposentado Milton Nobre, que ocorreu no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Pará (TJPA). Essa é a segunda obra literária do escritor que já lançou um livro de contos há dois anos. Dessa vez, o autor envereda para o campo do romance ficcional em um trabalho que tem como principal tema o amor.

Milton Nobre se dedicou por 21 anos à magistratura, além de ter mais de 50 anos de experiência na docência universitária. Na área acadêmica, publicou diversos artigos e livros técnicos que abrangem especialmente às áreas do Direito Comercial e Administrativo. Para ele, a aproximação com a literatura foi natural devido ao hábito de leitura que cultiva diariamente.

Segundo o escritor, o próprio cotidiano do direito é fonte de inspiração para a criação artística. “O processo é um recorte de vida humana controvertido que termina com um terceiro decidindo. O juiz é um leitor de histórias. Ele aprende, portanto, a escrever de tanto que lê”, comenta Nobre, que ressalta que busca referências também na imprensa e no uso da linguagem feito pelos profissionais do direito.

“As peças dos advogados e dos promotores muitas vezes são exemplos excelentes de boa linguagem. Se aprende muito lendo essas peças e é natural que quem escreve sobre direito, que hoje está muito confuso, prefira contar as histórias que imagina para divertir a sociedade”, relata o escritor.

Convidados prestigiaram a sessão de autógrafos realizada no salão nobre do TJPA (Carmem Helena / O Liberal)

O livro “Nunca é Cedo para o Amanhã” trata da história de um garoto com superdotação, que enfrenta inúmeros embates na vida, mas encontra a felicidade no amor. Milton Nobre considera que a abordagem é especialmente relevante no contexto atual. “O amor é um tema atual, sobretudo nesse momento de intolerância que o Brasil está vivendo, de desrespeito que as pessoas tem umas pelas outras. É um momento de se falar de amor. Estamos precisando de solidariedade, compreensão, respeito e amor pelo outro”, afirma.

A presidente do TJPA, Nazaré Gouveia, ressaltou qualidades do trabalho do desembargador Milton Nobre (Carmem Helena / O Liberal)

A presidente do TJPA, desembargadora Nazaré Gouveia, esteve presente na sessão de autógrafos, que reuniu ainda outras autoridades civis e militares. Para ela, o evento foi uma oportunidade para enaltecer o trabalho de um membro da Corte. “Essa sensibilidade é própria do escritor, daquela pessoa que é entregue à literatura, às letras jurídicas e o desembargador Milton Nobre sempre foi essa pessoa. Ele é uma pessoa que a gente sempre rende as homenagens em razão dessa postura, desse conhecimento e dessa sabedoria que ele traz com ele”, declarou.