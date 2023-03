Desembargador Milton Nobre destaca a necessidade do amor no romance “Nunca é cedo para o amanhã”

Reforçar a necessidade de amar e ser amado é a principal mensagem do livro “Nunca é cedo para o amanhã”, do desembargador e escritor paraense Milton Nobre. Após lançar o livro de contos “O declamador e outras histórias”, o escritor volta a mostrar seu talento literário através de um romance ficcional contagiante. O lançamento da obra será realizado nesta quinta-feira (23), a partir das 17h, no Salão Nobre do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Para o escritor, esse lançamento tem um gosto ainda mais especial, pois fala de amor. “Meu novo trabalho começou com a ideia inicial de ser um conto, porém acabou virando um romance pelo desenvolvimento da própria obra”, explicou. Segundo Milton, o livro conta a história de um garoto gênio que encontra a felicidade através do amor. “Eu deixo claro que ele era feliz não por ser um gênio, mas sim por ter vivenciado o amor”.

Na obra, o garoto se apaixonada por duas irmãs gêmeas. Ao perder uma delas para a morte, ele se casa com a outra irmã. “O mundo está muito intolerante, cheio de ódio. Minha ideia é mostrar que ainda precisamos de amor”. O autor, que deu uma parada de escrever livros voltado ao direito, explicou a pausa. “Está havendo tanta confusão semântica, de conceitos que fica complicado você produzir uma obra científica de qualidade em um momento em que o pensamento jurídico está muito movediço. Em virtude disso, resolvi dar uma variada na literatura”.

Milton Nobre é paraense, desembargador aposentado, escritor e destaque na área jurídica, na qual é veterano na publicação de livros técnicos nas áreas do direito, principalmente no cenário comercial. Durante cerca de trinta anos, o escritor foi professor de Direito Comercial da Universidade Federal do Pará (UFPA).

Já publicou livros que tiveram foco em Direito Comercial e Direito Administrativo. Ao ingressar na magistratura, não publicou mais livros, apenas breves estudos, ensaios e capítulos de obras coletivas, em razão da dedicação e do tempo de estudos exigidos por integrar a Seção de Direito Penal do TJPA.

