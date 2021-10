Desembargador Milton Nobre se despede do TJPA e é homenageado pelo pleno

O desembargador Milton Nobre, que completa 75 anos no mês de dezembro, se despediu do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (TJPA) nesta quarta-feira (27). Em sua última participação na sessão do pleno, ele foi homenageado pelos demais desembargadores, servidores, advogados e familiares. Com 22 anos dedicado à magistratuva, Nobre foi decano do TJPA por 10 anos. Sua aposentadoria, dará lugar ao desembargador Rômulo Ferreira Nunes, que passa a ser o decano da Corte de Justiça Paraense por ser o magistrado de 2º Grau mais antigo. Nunes recebeu um distintivo do Colégio de Presidentes, a ser usado pelo decano do Tribunal.

Ao expressar sua gratidão a toda equipe envolvida em sua gestão e aos colegas que integraram o Tribunal nos últimos 22 anos, Milton Nobre destacou as lições recebidas, as manifestações de apreço e o companheirismo, que, segundo ele, suavizaram sua caminhada na prestação jurisdicional.

“Este é para mim um momento de rara alegria. Dediquei à magistratura paraense e ao Poder Judiciário o melhor que tive capacidade e competência para oferecer. Daí porque faço minha citação, que o amigo professor João Carlos Pereira certa vez neste plenário lembrou da poeta chilena Gabriela Mistral. 'Servir pelo prazer de servir”. Nunca fechei as portas ou dei as costas a quem me procurou, ainda que certamente algumas vezes não tenha tido condições de resolver o problema, porém jamais faltei à sinceridade no dizer, pois aprendi muito cedo com meus pais e na vida militar que a lealdade aliada à verdade são os alicerces da decência, da vida honrada e digna', disse o magistrado.

Presidente do Tribunal, a desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro enfatizou a capacidade do desembargador Milton Nobre de estar à frente de seu tempo, de ter coordenado inúmeros processos durante o período que esteve à frente do Judiciário paraense, no biênio 2005-2007 de sua presidência, e também por saber motivar e mobilizar inúmeras equipes e grupos de trabalho para atingir o melhor desempenho e mais resultados ao TJPA.

O processo de transferência da sede do Poder Judiciário estadual para o atual complexo arquitetônico, situado à avenida Almirante Barroso, ocorrido à época da gestão de Milton Nobre como presidente do TJPA, “de maneira rápida, competente, criativa, e com muita responsabilidade”, também foi citado pela desembargadora Célia Pinheiro como exemplo da criatividade do decano.

”O Poder Judiciário do Estado do Pará se despede de seu decano. Foram mais de 22 anos de serviços prestados a este Poder, em um caminho pautado pela liderança, criatividade, destreza e inspiração a todos e a todas nós”, afirmou a desembargadora-presidente do TJPA, Célia Regina de Lima Pinheiro, durante o início da sessão

A desembargadora-presidente ressaltou, ainda, a atuação do desembargador Milton Nobre no Conselho Nacional de Justiça (CNJ) durante o biênio 2009-2011, como conselheiro, o qual teve participação destacada na autoria de projetos que resultaram em recomendações e resoluções nos tribunais e na relatoria de importantes processos referentes a pedidos de providência e procedimentos de controle administrativo, tanto em relação a magistrados quanto ao Tribunais.

Junto à esposa, Olga Nobre, dos filhos Carlos Augusto e Marcelo Augusto, das noras, netos e netas, o magistrado foi agraciado com uma maquete confeccionada em bronze do histórico prédio-sede do Judiciário estadual, inaugurado em 1º. de dezembro de 2006, na avenida Almirante Barroso, em Belém, no local onde funcionava o Instituto de Artífices do Pará e Instituto Lauro Sodré.

Na dedicatória, consta “Para que a família Nobre saiba de nossa gratidão ao desembargador Milton Augusto de Brito Nobre, que presidiu o TJPA no biênio 2005 a 2007 e foi o idealizador deste complexo arquitetônico da sede do Poder Judiciário do Estado do Pará”. Foi exibido também um vídeo em homenagem ao decano da Corte, produzido pelo Departamento de Comunicação do TJPA.

O procurador-geral de Justiça César Mattar Jr. expressou sua estima pelo desembargador e o aprendizado obtido durante a convivência com ele, afirmando a grandeza do homem público e seu legado semeado no sistema de Justiça pelo desembargador.

Os demais desembargadores e desembargadoras também expressaram sua gratidão e elogiaram o trabalho exercido pelo desembargador Milton Nobre, além de desejarem a ele felicidade na nova trajetória. São eles(as): Luzia Nadja Guimarães Nascimento; Constantino Augusto Guerreiro; Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos; Ricardo Ferreira Nunes; Rômulo Nunes, Leonardo de Noronha Tavares; Maria de Nazaré Saavedra Guimarães; Diracy Nunes Alves; Ronaldo Marques Valle; Maria do Céo Coutinho, Maria Filomena de Almeida Buarque, Maria Edwiges Miranda Lobato, Luiz Gonzaga da Costa Neto; Mairton Marques Carneiro, Ezilda Pastana Mutran; Vânia Fortes Bitar, Maria Elvina Gemaque Taveira; Rosileide da Costa Cunha, José Roberto Maia Bezerra Júnior, Rosi Maria Gomes de Farias, Eva do Amaral Coelho e o juiz Altemar Paes.