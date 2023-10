Menina se emociona ao presentear Bolsonaro com terço de Nossa Senhora de Nazaré

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro lotaram a churrascaria Boi D'Ouro, na avenida Augusto Montenegro, em Belém. Bolsonaro está almoçando no local ao lado de diversos políticos aliados.

VEJA MAIS

Entre as pessoas que o aguardavam no restaurante, estava uma menina, identificada como Ana Beatriz, que entregou um terço de Nossa Senhora de Nazaré ao ex-presidente. Imagens enviadas pela assessoria do deputado federal Éder Mauro mostram que a menina ficou bastante emocionada ao falar com Bolsonaro e ela chegou a chorar ao lado do ex-presidente.

Além dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro também está em Belém, mas cumpre agenda reservada em um hotel. Os dois terão agenda de compromissos do PL.