Ex-presidente Jair Bolsonaro almoça em churrascaria na Augusto Montenegro em Belém

Após desembarcar na capital paraense, o ex-presidente Jair Bolsonaro seguiu direto para a churrascaria Boi D'Ouro, na Augusto Montenegro, acompanhado de políticos aliados. No local, diversas pessoas aguardavam o político do PL, que foi cercado pelos apoiadores. Imagens do local mostram que a churrascaria ficou lotada.

"Estamos aqui sentados, para tentar almoçar com o nosso presidente Bolsonaro, mas as pessoas a todo momento chegam para tirar uma foto e pra falar com o presidente. Não tá fácil, mas nos vamos conseguir alimentar o homem", brincou em suas redes sociais o deputado estadual Toni Cunha, ao mostrar imagens de Bolsonaro na mesa do restaurante, cercado por apoiadores.

Bolsonaro está acompanhado de diversos políticos e sentou ao lado do deputado federal Éder Mauro (PL).