Ex-presidente Jair Bolsonaro é recebido com festa por apoiadores no Aeroporto Internacional de Belém

O ex-presidente Jair Bolsonaro foi recebido por centenas de apoiadores na saída do Aeroporto Internacional de Belém, onde desembarcou por volta das 10h50, acompanhado da esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Veja as imagens da recepção

Bolsonaro em Belém Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal Thiago Gomes / O Liberal

Apoiadores do ex-presidente chegaram cedo ao aeroporto para recepcioná-lo na visita a Belém. Vários políticos também foram ao local. Estimativa da Polícia Militar é de que cerca de 500 pessoas estiveram no aeroporto.

VEJA MAIS

Bolsonaro e Michelle cumprem intensa agenda ao lado de lideranças políticas e apoiadores até este sábado (21). O ex-presidente deve almoçar na churrascaria Boi D’Ouro a partir de 12h30 e, de lá, seguirá para a Praça Santuário, onde fica a Basílica Santuário, por volta das 17h. Às 19h, será levado a um jantar com apoiadores.

Já Michelle terá uma agenda mais reservada nesta sexta-feira - ficará no hotel, onde vai almoçar e receber lideranças e representantes da política feminina local. No sábado (21), ela estará na casa de eventos “Dubai”, a partir das 9h, para um encontro do PL Mulher.