Deputados paraenses aguardam chegada de Jair e Michelle Bolsonaro no Aeroporto de Belém

Diversos políticos do Pará foram ao Aeroporto Internacional de Belém, na manhã desta sexta-feira (20), para recepcionar o ex-presidente Jair Bolsonaro e a esposa dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O casal desembarca na capital paraense às 10h55 e cumpre agenda na cidade até este sábado (21).

"A expectativa é a maior possível. Você está vendo o povo brasileiro, onde ele (Bolsonaro) vai, sempre é recepcionado, diferente do outro bandido que está no poder. Não temos dúvida de que tanto aqui no Aeroporto, como na Boi D’Ouro ele será ovacionado", declarou o deputado federal Éder Mauro (PL), que se uniu aos demais apoiadores que aguardam a chegada de Bolsonaro e Michelle na área de desembarque do Aeroporto Internacional de Belém.

O deputado federal Joaquim Passarinho e o estadual Coronel Neil saíram cedo de Parauapebas com destino a Belém e também aguardam Bolsonaro no aeroporto da capital paraense. "Pra gente falar sobre a participação da mulher na política do Brasil e do Pará", declarou Passarinho, em um vídeo publicado em suas redes sociais. Nas imagens, ele aparece dentro do avião, antes da viagem para Belém, ao lado de Neil e Maxiely Scaramussa Bergamin, presidente do Sindicato dos Produtores Rurais de Paragominas.

O deputado federal Delegado Caveira, o deputado estadual Tony Cunha e o vereador de Ananindeua Zezinho Lima também marcaram presença no Aeroporto Internacional de Belém.