Área de desembarque do Aeroporto de Belém é isolada para chegada de Bolsonaro e Michelle

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro começam a lotar o Aeroporto Internacional de Belém. A área de saída precisou ser isolada, em razão do grande número de pessoas que aguardam o ex-chede do Executivo e a esposa dele, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. O avião em que os dois estão deve pousar na capital paraense às 10h55 desta sexta-feira (20).

Por volta das 9h45, isolaram a saída do desembarque internacional. Nesse momento, houve um pequeno corre-corre, e os apoiadores aglomeraram-se no espaço, a espera da chegada do casal Bolsonaro. Bandeiras e Balões estão sendo distribuídos no local.