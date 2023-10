Jair e Michelle Bolsonaro em Belém: apoiadores chegam cedo ao aeroporto para receber ex-presidente

O ex-presidente Jair Bolsonaro e sua esposa, a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro desembarcam, por volta das 10h30 desta sexta-feira (20), na capital paraense. Faltando mais de uma hora para a chegada do casal, muitas pessoas já marcam presença no Aeroporto Internacional de Belém. Os dois vão cumprir agenda do PL na capital paraense até este sábado (21).

O movimento de apoiadores se concentrou principalmente no lado externo do aeroporto. Muitos vieram de outras cidades do Pará. Um tema destacado pelos bolsonaristas é a guerra entre Israel e o Hamas Com várias bandeiras do país espalhadas, o grupo mostrou apoio aos israelenses.

"Cheguei aqui oito horas. A expectativa é receber nosso presidente com todas as horas que ele merece. Ele merece estar na cadeira de presidente, tiraram dele e botaram um ladrão lá", disse Janete Andrade, umas das apoiadoras.