Michelle Bolsonaro usa língua brasileira de sinais e convida comunidade surda para encontro; vídeo

"Olá, comunidade surda paraense. Dia 21 de outubro, sábado agora, teremos o nosso encontro do PL Mulher". Essa é a frase inicial do vídeo gravado pela ex-primeira dama, Michele Bolsonaro, nesta quarta-feira (18), e postado em redes sociais. O objetivo central foi convidar as pessoas surdas para evento com ela, em Belém.

Assista ao vídeo na íntegra:

"Olá, comunidade surda paraense. Dia 21 de outubro, sábado agora, teremos o nosso encontro do PL Mulher. Onde? Em Belém, terra do melhor açaí do mundo. Que delícia! Os portões abrem 8h e o encontro começa às 10h. Convidem seus familiares e amigos, venham todos", disse Michelle. Nos comentários sobre o vídeo, internautas perguntam se homens podem participar e a resposta é sim.

O que é o evento da Michelle Bolsonaro em Belém?

O evento do PL Mulher da ex-primeira da dama, Michelle Bolsonaro, em Belém, visa estimular as mulheres a participarem da política, inclusive, como candidatas e pensando na elaboração de políticas públicas e de projetos de lei para atender as necessidades das mulheres.

Onde será o Encontro do PL Mulher em Belém?

O encontro acontecerá na Avenida Augusto Montenegro, no Dubai Eventos, a partir das 10h da manhã, com a presença de deputados federais e estaduais da legenda.