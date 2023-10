Jair e Michelle Bolsonaro chegam a Belém na próxima sexta-feira

O ex-presidente Jair Messias Bolsonaro e sua esposa, Michelle Bolsonaro, desembarcam na proxima sexta-feira (20) em Belém, para participarem de um evento promovido pelo PL Mulher, partido ao qual são filiados. O vinda do casal foi articulada pelo deputado federal Éder Mauro, membro do mesmo partido e um dos maiores apoiadores de Bolsonaro na Câmara.

“Será feita uma grande recepção ao casal. Será um grande encontro junto a todas as mulheres da política paraense. É um trabalho que a Michelle está fazendo pelo Brasil todo, incentivando as mulheres a participarem ativamente de tudo que envolve a política em nosso país”, diz o parlamentar bolsonarista.

Jair e Michelle Bolsonaro chegam à capital paraense durante a noite. A ex-primeira dama será a figura central do evento dedicado a ala feminina da legenda, enquanto Jair Bolsonaro participa de um almoço em uma churrascaria da capital paraense e em seguida à Basílica de Nossa Senhora de Nazaré, um dos principais pontos turísticos e religiosos da região.

No sábado, 21, está prevista a participação de Michelle Bolsonaro no encontro promovido pelo PL Mulher, voltado para mulheres filiadas ao partido. O evento ocorrerá no âmbito da capital paraense e será uma oportunidade para discutir temas relevantes e estratégias políticas para o gênero.

“O evento é idealizado pela senhora Michelle Bolsonaro, que vem fazendo esse trabalho e atraindo cada vez mais mulheres para fazerem parte da vida política do país. Nós contamos com uma grande presença do público para participar ouvindo e falando sobre os desafios que as mulheres precisam superar para conseguirem alcançar espaço na política e em todos os setores”, diz Eder Mauro.

Éder Mauro destacou a importância da visita do ex-presidente e da primeira-dama ao Pará, ressaltando a relevância do evento para o partido e a oportunidade de fortalecer os laços políticos na região. A presença de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro na capital paraense demonstra o comprometimento do casal com o partido e suas bases eleitorais.

A visita de Jair Bolsonaro e Michelle Bolsonaro a Belém, bem como a participação no evento do PL Mulher, tem atraído a atenção da imprensa local e nacional. O evento representa um momento significativo para a política local e para o partido, que busca consolidar seu apoio na região.