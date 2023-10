Deputado detalha agenda do casal Bolsonaro em Belém e convoca apoiadores

O deputado federal paraense Éder Mauro (PL) detalhou a agenda do ex-presidente e da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro em Belém e ‘convocou’ apoiadores a recepcionarem o casal durante sua passagem pela capital paraense. Eles ficarão dois dias na cidade – sexta-feira (20) e sábado (21).

De acordo com Éder Mauro, o casal desembarca na capital paraense às 10h30 de sexta-feira. “Vamos todos ao aeroporto para recebê-los”, diz o parlamentar, em um vídeo compartilhado nas redes sociais.

Na gravação, o deputado está ao lado da Presidente do PL Mulher Pará, Genny Gomes, e do Tesoureiro Geral e Presidente do PL Jovem Pará, Mayky Vilaça. Os três detalham os preparativos para programação dos dias 20 e 21. Bolsonaro e Michelle terão agendas separadas, sendo que a ex-primeira-dama deve cumprir uma agenda mais reservada.

O Presidente do PL Jovem Pará explica que, após o desembarque, Bolsonaro irá para uma churrascaria na Augusto Montenegro, onde deve almoçar por volta das 12h30. Depois, ele segue para a Praça do Can, onde deverá se encontrar com seus apoiadores, em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, às 17h30. “Para receber todo o seu povo conservador. Vem com a gente!”, diz Mayky Vilaça.

A agenda de Jair Bolsonaro e Michelle na capital paraense continua no sábado. Os dois são aguardados no Encontro Estadual do PL Mulher, marcado para iniciar às 8h, no Dubai Eventos, na Augusto Montenegro.