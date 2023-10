'O melhor açaí', elogia Michelle Bolsonaro em convite para evento em Belém

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro exaltou o açaí do Pará em vídeo de divulgação do Encontro do PL Mulher, que será realizado no próximo dia 21, em Belém. O vídeo foi postado nas redes sociais do Partido Liberal Mulher e da presidente estadual do PL Mulher, Geny Silva, que aparece ao lado de Michelle nas imagens.

Michelle, que é presidente do PL Mulher, também elogia a população paraense no vídeo, denominando-a de "povo massa". Assista ao vídeo.

No encontro, o partido objetiva estimular as mulheres a participarem da política, inclusive, como candidatas e pensando na elaboração de políticas públicas e de projetos de lei para atender as necessidades das mulheres.

Onde será o Encontro do PL Mulher em Belém?

O encontro acontecerá na Avenida Augusto Montenegro, no Dubai Eventos, a partir das 10h da manhã, com a presença de deputados federais e estaduais da legenda.