Michelle Bolsonaro virá para Encontro do PL Mulher em Belém

O Partido Liberal (PL) realizará no próximo, sábado (21), o Encontro Estadual do PL Mulher com a presença da ex-primeira-dama e atual presidente do PL Mulher, Michelle Bolsonaro, e do ex-presidente Jair Bolsonaro. O evento acontecerá na Avenida Augusto Montenegro, no Dubai Eventos, às 10h da manhã. O encontro busca oferecer a formação continuada para estimular a participação de mulheres na política.

VEJA MAIS

Os deputados federais da legenda no Pará, Éder Mauro, Delegado Caveira e Joaquim Passarinho, bem como os deputados estaduais Rogério Barra, Toni Cunha e Coronel Neil estarão presentes.

Além desses dirigentes políticos, o encontro também contará com a presença da presidente municipal do PL Mulher, Ágatha Barra. "É a hora de alinhar as ações, discutir políticas públicas e garantir que valores essenciais como a defesa da vida e da família e o amor à pátria sejam fortalecidos", defende.

O evento será gratuito com inscrições pelo site https://michelleembelem.com.br/.