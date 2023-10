Éder Mauro anuncia vinda a Belém de Michelle e Bolsonaro

Na tarde desta sexta-feira (13), o deputado federal, Éder Mauro, do PL, anunciou em rede social na internet a vinda a Belém, do ex-presidente Bolsonaro e sua esposa Michelle Bolsonaro. O casal virá no dia 21 de outubro, um domingo.

Segundo, ainda, Éder Mauro, Michelle vem à capital paraense para um evento promovido pelo PL Mulher. O deputado federal vai acompanhar a agenda do ex presidente.

Conforme a agenda, o casal chegará a Belém às 10h da sexta-feira (20). Eles terão um almoço em uma churrascaria, após devem se dirigir a Basílica Santuário de Nazaré.

Já no dia seguinte, o sábado (21), Bolsonaro e Michelle devem ter o encontro de mulheres do PL.