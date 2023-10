‘Não quis ser primeira-dama viajante turista’, diz Michelle Bolsonaro em encontro do PL Mulher

Em um evento do PL Mulher do Ceará, neste sábado (30), a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro falou sobre sua atuação nos quatro anos de governo do marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ela afirmou que, no período em que foi primeira-dama, não queria ser “boneca de enfeite, ou uma viajante, turista”.

A declaração foi dada em meio às críticas da oposição à atual primeira-dama, Janja da Silva, que tem acompanhado o presidente Luiz Inácio Lula da Silva em suas viagens internacionais e, na última semana, acompanhou uma comitiva de ministros em viagem às regiões afetadas pelo ciclone que atingiu o Rio Grande do Sul.

“Eu cheguei como primeira-dama, eu já sabia, porque estava no meu coração, que eu não queria ser uma boneca de enfeite, ou uma viajante, turista. Não era isso que eu queria”, declarou Michelle Bolsonaro, aplaudida pelas dezenas de convidadas do PL que participavam do encontro.