Janja visita Rio Grande do Sul e sobrevoa áreas atingidas por ciclone

Ganhando cada vez mais espaço em agendas do governo nesses dias que antecedem a cirurgia do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para tratar um desconforto no quadril, a primeira-dama Janja da Silva visitou o Rio Grande do Sul, nesta quinta-feira (28) e sobrevoou áreas atingidas pelo ciclone extratropical. Ela estava acompanhada de uma comitiva de ministros que foi ao estado debater ações para a reconstrução das áreas atingidas. Ao longo do dia, devem ser anunciadas medidas de ajuda ao estado.

Em suas redes sociais, Janja publicou imagens da visita ao Rio grande do Sul, inclusive ao lado do governador, Eduardo Leite (PSDB).

“Hoje, estive junto a representantes do Governo Federal e do Governo do Rio Grande do Sul nas regiões afetadas pela tragédia das enchentes no estado. Continuaremos trabalhando em conjunto para ajudar a reconstruir as vidas das famílias atingidas”, escreveu a primeira-dama.

O Planalto nega que Janja ocupará o lugar de Lula durante o seu afastamento para a cirurgia. As funções exercidas pela primeira-dama têm sido questionadas por deputados federais. Nesta quarta-feira (27), a Comissão de Fiscalização Financeira e Controle da Câmara dos Deputados aprovou requerimentos para convidar os ministros Rui Costa (Casa Civil), Márcio Macêdo (Secretaria Geral) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) para darem esclarecimentos sobre as funções da primeira-dama Janja da Silva no governo.