Jantar reservado e evento do PL: veja a agenda completa de Bolsonaro e Michelle em Belém

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) chegam à capital paraense, na manhã desta sexta-feira (20), e cumprem intensa agenda ao lado de lideranças políticas e apoiadores até este sábado (21). A recepção do casal no Aeroporto de Belém está programada para as 10h30 e, em seguida, os dois devem ir para o hotel onde ficarão hospedados.

Bolsonaro deve almoçar na churrascaria Boi D’Ouro a partir de 12h30 e, de lá, seguirá para o Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), praça em frente à igreja Basílica Santuário, por volta das 17h. Às 19h, será levado a um jantar com apoiadores.

Já Michelle terá uma agenda mais reservada na sexta-feira - ficará no hotel, onde vai almoçar e receber lideranças e representantes da política feminina local. No sábado (21), ela estará na casa de eventos “Dubai”, a partir das 9h, para um encontro do PL Mulher.

Preparativos

Na manhã desta quinta-feira (19), o deputado federal Delegado Éder Mauro (PL), um dos “anfitriões” de Jair e Michelle em Belém, percorreu todo o trajeto dos próximos dois dias com a equipe de segurança do presidente. Ele conta que as expectativas para o encontro são positivas.

“O jantar será na minha residência, com políticos e parlamentares do PL, para colocar assuntos em dia, fazer uma confraternização relacionada ao que acontece hoje no Brasil, no Pará e falar da política como um todo”, adianta o deputado.

Quanto à agenda de Michelle, Éder Mauro diz que “ela vai receber o público, principalmente feminino, e será feita uma apresentação de união e de força da mulher paraense junto à política”, enfatiza. O ex-presidente também deve comparecer à casa de eventos pela manhã, no sábado.

O deputado federal Joaquim Passarinho (PL), outro anfitrião, explica que a visita está relacionada a um encontro do PL Mulher. “Michelle tem estado ativamente envolvida nesse incentivo às mulheres na política, promovendo engajamento e fortalecendo tanto a presença feminina quanto o discurso político. O presidente Bolsonaro virá para acompanhar e visitar políticos parceiros”, comenta.

Mulheres

O alinhamento de estratégias de atuação entre as executivas nacional, estadual e municipais do PL é um dos temas da reunião fechada do PL na sexta-feira (20), apenas para convidadas. “O principal objetivo do encontro de Michelle com as lideranças femininas é justamente fortalecer o trabalho da mulher na política paraense. No sábado, inclusive, será o 10º encontro que Michelle organiza em todo o Brasil, já em preparação para as eleições de 2024”, afirma a presidente do PL Mulher Belém, Agatha Barra.

A agenda partidária, segundo ela, estará focada na formação política de centenas de mulheres paraenses. “A vinda de Michelle para Belém sela o compromisso de incentivar, capacitar e potencializar o trabalho político por meio das mulheres. É um evento importante, porque vai garantir que mais mulheres paraenses possam ocupar espaços políticos, trabalhando por uma Belém e um Pará cada vez melhores”, avalia. Barra ainda diz que a ex-primeira-dama também divulgará outro projeto, o “Mulher Que Faz Acontecer”.

Confira agenda completa em Belém:

Jair Bolsonaro

Sexta-feira (20):

10h30: Chegada no Aeroporto de Belém e ida para o hotel

12h30: Almoço na churrascaria Boi d’Ouro

17h: Visita ao Centro Arquitetônico de Nazaré (CAN), praça em frente à igreja Basílica Santuário

19h: Jantar com apoiadores e lideranças locais, na casa do deputado federal Delegado Éder Mauro (PL)

Sábado (21):

Pela manhã (horário não definido): Casa de eventos “Dubai” para encontro do PL Mulher

Não há informações sobre o horário de saída da capital paraense

Michelle Bolsonaro

Sexta-feira (20):

10h30: Chegada no Aeroporto de Belém e ida para o hotel

Restante do dia: Ficará no hotel, onde vai almoçar e receber lideranças e representantes da política feminina local

Sábado (21):

9h: Casa de eventos “Dubai” para encontro do PL Mulher

Não há informações sobre o horário de saída da capital paraense