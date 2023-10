Ex-presidente Bolsonaro se reúne com deputados do Pará e discute agenda em Belém nesta semana

O ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL) se reuniu, na manhã desta quarta-feira (18), com os deputados federais do Pará Éder Mauro e delegado Caveira, ambos do PL. No encontro, eles debateram o planejamento da agenda que Bolsonaro e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro terão na capital paraense ainda nesta semana.

VEJA MAIS

O casal desembarca às 10h30 de sexta-feira (20) na capital paraense, de onde seguem para diferentes compromissos. Os dois ficam na cidade até sábado (21), quando participam de um evento do PL Mulher, na avenida Augusto Montenegro.

“Agora, em reunião com o capitão @jairmessiasbolsonaro acertando os últimos detalhes para a vinda dele e da esposa @michellebolsonaro ao Pará!!! Pra cima”, escreveu Éder Mauro em suas redes sociais.

Conforme informações divulgadas anteriormente, Bolsonaro e Michelle terão agendas separadas em Belém. Após o desembarque na cidade, a ex-primeira dama segue para compromissos mais reservados. Já Bolsonaro irá para uma churrascaria na Augusto Montenegro, onde deve almoçar por volta das 12h30. De lá, ele segue para a Praça do Can, onde deverá se encontrar com seus apoiadores, em frente à Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré, às 17h30.

No sábado (21), os dois são aguardados no Encontro Estadual do PL Mulher, marcado para iniciar às 8h, no Dubai Eventos, na Augusto Montenegro.