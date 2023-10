Apoiadores promovem motociata após chegada de Bolsonaro a Belém; vídeo

Apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro promoveram uma motociata após o desembarque dele na capital paraense. Várias pessoas, em carros e, principalmente, em motos, acompanharam o veículo que levava o ex-presidente até uma churrascaria na avenida Augusto Montenegro. A motociata não está prevista na programação da visita de Bolsonaro a Belém, divulgada pelos políticos aliados.

O ex-presidente Jair Bolsonaro desembarcou por volta das 10h50, no Aeroporto Internacional de Belém. Ele estava acompanhado da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, mas enquanto Bolsonaro foi na direção dos apoiadores que o aguardavam na área de desembarque, Michelle deixou o aeroporto por outra saída.

Conforme divulgado anteriormente, a ex-primeira-dama terá uma agenda mais reservada, nesta sexta-feira. Ela ficará no hotel, onde vai almoçar e receber lideranças e representantes da política feminina local. No sábado (21), ela estará na casa de eventos “Dubai”, a partir das 9h, para um encontro do PL Mulher.