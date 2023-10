Michelle Bolsonaro ganha bombons regionais, agradece carinho de Belém e dança ao som de Joelma

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro já está na capital paraense. Ela desembarcou em Belém ao lado do marido Jair Bolsonaro, por volta das 10h50 desta sexta-feira (20). Porém, diferente do ex-presidente, Michelle seguiu direto para o hotel, onde ganhou bombons regionais, como mostram os vídeos publicados no story da ex-primeira-dama. “Que carinho. Obrigada Pará!”, escreveu.

(Reprodução / Instagram)

Ela também postou um vídeo dançando, acompanhado da música “Voando pro Pará”, da cantora Joelma.

VEJA MAIS

Em outra publicação, Michelle aparece segurando uma bolsa do PL com a palavra “Égua”.

Nesta sexta-feira, a ex-primeira-dama terá uma agenda mais reservada e ficará no hotel. Ela deve almoçar no local e receber lideranças e representantes da política feminina. No sábado (21), Michelle Bolsonaro participará de um encontro do PL Mulher, na casa de eventos “Dubai”, na Augusto Montenegro, a partir das 9h.