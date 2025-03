Luta ao lado de Noman permitiu vitória da democracia sobre autoritarismo em 2022, diz Lula

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na noite desta quarta-feira, 26, em nota de pesar pela morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), que teve a honra de estar lado a lado com ele "na luta que permitiu a vitória da democracia sobre o autoritarismo em 2022 no Brasil e em 2024 na capital mineira". A referência é sobre as eleições presidenciais em que Lula venceu Bolsonaro e municipais em que Noman ganhou do deputado estadual bolsonarista Bruno Engler (PL). O prefeito morreu nesta quarta-feira, aos 77 anos, após uma internação de 82 dias. Ele teve uma parada cardiorrespiratória em meio ao tratamento das sequelas de um câncer.

O presidente afirmou que a morte do prefeito de Belo Horizonte "representa uma perda para as mineiras e os mineiros, mas também para todo o serviço brasileiro ao qual dedicou a sua vida, sua inteligência e sua experiência".

"Noman teve uma brilhante carreira como servidor federal, comandou secretarias nos três níveis de governo e presidiu empresas estatais, sempre colocando o interesse coletivo em primeiro lugar. Desejo que o conforto chegue logo aos corações de sua esposa, Mônica Drummond, e de todos os seus familiares e amigos", diz a nota.