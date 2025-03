Padilha lamenta morte de Noman e diz que testemunhou seu cuidado com Belo Horizonte

Do ministro da Saúde, Alexandre Padilha, lamentou, em publicação na plataforma X, a morte do prefeito de Belo Horizonte, Fuad Jorge Noman. "É com grande tristeza que recebo a notícia do falecimento do prefeito Fuad Noman. Tive a honra de trabalhar intensamente ao seu lado nos últimos anos, na colaboração direta entre a Prefeitura de Belo Horizonte e o Governo Federal", escreveu.

"Como ministro da Secretaria de Relações Institucionais, testemunhei seu compromisso inabalável com o desenvolvimento de Belo Horizonte e seu cuidado com a população belo-horizontina. Meus sentimentos à família, aos amigos e aos moradores de BH", concluiu Padilha.

Fuad Noman morreu nesta quarta-feira, 26, aos 77 anos. Ele estava internado há 82 dias. A informação foi confirmada pela Prefeitura de Belo Horizonte.