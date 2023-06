Lula se reúne com presidente da Argentina pela 5ª vez neste ano; encontro será em Brasília

Pela quinta vez neste ano, os presidentes do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da Argentina, Alberto Fernández, vão se reunir. O encontro entre os dois está programado para segunda-feira (26), no Palácio do Planalto, em Brasília. “Hoje recebo em Brasília o amigo e presidente da Argentina, @alferdez, celebrando 200 anos de relações diplomáticas entre nossos países. Boa semana a todos!”, escreveu Lula em suas redes sociais.

Conforme a agenda divulgada pelo Palácio do Planalto, Alberto Fernández será recebido pelo mandatário brasileiro na sede do Poder Executivo às 12 horas. Os dois vão se reunir às 12h15 e, às 13h30, eles participam de um almoço oferecido pelo governo brasileiro para o presidente argentino, no Itamaraty.

O petista e Fernández já se encontraram quatro vezes desde a posse de Lula, em janeiro deste ano. Os argentinos são os principais parceiros comerciais do Brasil na América do Sul, mas enfrentam uma grave crise econômica, com desvalorização do peso, perda do poder de compra e altos índices inflacionários. A inflação chegou a 104% ao ano no país vizinho, em março. Desde que chegou ao Planalto, Lula tem procura articular medidas para ajudar a Argentina, principalmente para evitar queda nas exportações brasileiras ao país.