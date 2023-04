Alberto Fernández desiste de concorrer à reeleição na Argentina

O presidente da Argentina, Alberto Fernández, anunciou que não concorrerá à reeleição nas eleições gerais de outubro. Ainda não há um candidato definido pela coalizão de centro-esquerda Frente de Todos, da qual Fernández faz parte. Em um vídeo postado em sua conta no Twitter, o presidente de 64 anos informou que entregará a faixa presidencial no próximo dia 10 de dezembro de 2023, quando se comemoram 40 anos de democracia na Argentina, a quem for legitimamente eleito nas urnas pelo voto popular.

Em sua declaração de quase oito minutos, Fernández relembrou as condições de endividamento e inflação em que o país se encontrava quando assumiu o cargo em 2019, agravadas posteriormente pela pandemia global, pela guerra na Ucrânia e atualmente devido a "uma seca brutal". Segundo ele, é necessário concentrar os esforços, o empenho e o coração na resolução dos problemas dos argentinos.

Presidente afirma que trabalhará pela eleição do representante de centro-esquerda

O presidente assegurou que a Frente de Todos "precisa gerar um novo ciclo virtuoso em que outros se empoderem para reconquistar o coração de quem continua a nos ver como o espaço que garante que a direita não volte para nos trazer seu pesadelo e sua escuridão". Ele também afirmou que trabalhará energicamente para que seja eleito alguém que represente o espaço político do qual faz parte.

As eleições presidenciais da Argentina acontecerão em 22 de outubro, com possível segundo turno em 19 de novembro. Antes disso, em 13 de agosto, os partidos políticos devem realizar eleições primárias obrigatórias.

Anúncio de Fernández surpreende

A decisão de Fernández de não se candidatar à reeleição surpreendeu muitos na Argentina, já que ele tinha uma forte base de apoio entre os eleitores. No entanto, a recente queda na popularidade do presidente, juntamente com a crise econômica em curso, pode ter contribuído para sua decisão.

A notícia também levanta a questão de quem será o candidato da Frente de Todos nas próximas eleições. Vários nomes têm sido cogitados, incluindo a atual vice-presidente Cristina Kirchner e o ministro da Economia, Martín Guzmán. A escolha do candidato pode ter um impacto significativo no resultado das eleições e no futuro político da Argentina.